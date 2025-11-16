پخش زنده
امروز: -
طرح ملی "سفیران بهینهسازی انرژی" (سبا) برای نخستین بار در استان مازندران در شهرستان بهشهر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمداسماعیل ابراهیمزاده مشاور استاندار در امور انرژی در حاشیه این مراسم گفت: این طرح حاصل همکاری وزارت نیرو و آموزش و پرورش است و دانشآموزان را به سفیرانی برای ترویج فرهنگ مصرف درست انرژی در خانوادهها و جامعه تبدیل میکند.
وی این طرح را گامی بنیادین خواند و افزود: با بهرهگیری از هنر و فعالیتهای تفریحی-آموزشی، مفاهیم پایه انرژی به کودکان و نوجوانان منتقل میشود.
برارزاده مدیرکل امور آب استان مازندران نیز با تأکید بر نقش مؤثر دانشآموزان گفت: طرحی که از دانشآموزان شروع شود، موفق خواهد بود چرا که آنان میتوانند خانوادهها را به بهینهسازی مصرف انرژی ترغیب کنند.
خانم محمدیان رئیس اداره آموزش و پرورش بهشهر نیز از معرفی ۲۰۰ سفیر انرژی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این سفیران در قالبهای مختلف به عنوان همیار انرژی در کاهش مصرف به ادارات آب، برق و گاز کمک خواهند کرد.