تصادف ۲ پژو ۴۰۵ در جاده اقلید به یاسوج، سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر اقلید گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف ۲ خودروی سواری پژو ۴۰۵ درکیلومتر ۱۸ جاده اقلید-یاسوج حد فاصل دو راهی شهرمیان، نجاتگران هلال‌احمر اقلید به محل حادثه اعزام شدند.

هادی مهندسی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، اقدامات پیش بیمارستانی را برای سه مصدوم حادثه انجام و آنان را برای ادامه روند درمانی با همکاری اورژانس به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اقلید انتقال دادند.