بر اثر بارش باران محورهای مواصلاتی شهرستان سردشت لغزنده وگردنه زمزیران مه گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیسراه سردشت با اشاره به اینکه بارش باران از بیشتر محورهای شهرستان گزارش شده و موجب لغزندگی سطح جادهها شده است، گفت: مه غلیظ در گردنه زمزیران دید افقی را تا حدود ۵۰ متر کاهش داده است؛ بنابراین به رانندگان توصیه میشود با احتیاط کامل تردد کرده و از هرگونه تخلف حادثهساز پرهیز کنند.
وحید پاشایی افزود: با توجه به احتمال ریزش سنگ در محور پیرانشهر ـ سردشت، رانندگان باید با سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتری حرکت کنند.