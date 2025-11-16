بارش باران و مه غلیظ، جاده‌های سردشت را لغزنده کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس‌راه سردشت با اشاره به اینکه بارش باران از بیشتر محور‌های شهرستان گزارش شده و موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است، گفت: مه غلیظ در گردنه زمزیران دید افقی را تا حدود ۵۰ متر کاهش داده است؛ بنابراین به رانندگان توصیه می‌شود با احتیاط کامل تردد کرده و از هرگونه تخلف حادثه‌ساز پرهیز کنند.

وحید پاشایی افزود: با توجه به احتمال ریزش سنگ در محور پیرانشهر ـ سردشت، رانندگان باید با سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتری حرکت کنند.