به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح مدرسه ۳ کلاسه در بخش نظرکهریزی هشترود با بیان اینکه از ۱۱۰ مدرسه این بخش متاسفانه ۱۰ مدرسه با ۲۰ کلاس درس نیاز به بازسازی دارند گفت: هنوز ۶ مدرسه نیز به صورت کانکسی در این بخش وجود دارد.

شهسواری گفت: اکنون ۱۳ مدرسه در این بخش در حال احداث است که ۹ مدرسه پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توسط نوسازی مدارس استان و خیرین منطقه ۳ مدرسه با ۱۶ کلاس درس در ۷ ماهه امسال در این بخش افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته‌ است افزود: از خیرین و نوسازی مدارس استان در خواست می‌شود نسبت به احداث هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای علی الخصوص کشاورزی در این بخش اقدام کنند.

گفتنی است مدرسه ۳ کلاسه شهید غفور ملکیان با مساحت ۱۵۰ متر مربع با هزینه‌ای بالغ بر ۶.۵ میلیارد تومان که ۹۲ درصد آن توسط شرکت نفت و مابقی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان احداث شده که ۱۹ دانش آموز دختر و پسر در مقطع متوسطه اول و ۳۷ دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل خواهند شد.

این پروژه گامی موثر در جهت ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی استان آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.