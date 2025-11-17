پخش زنده
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: از ۲۷ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، منطقه آزاد انزلی میزبان یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با اعلام خبر برگزاری نمایشگاه بینالمللی تجارت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین (کاسپین اکسپو ۲۰۲۵) در این منطقه، این رویداد را آغاز فصل نوین دیپلماسی اقتصادی منطقهای میان کشورها حوزه دریای کاسپین و اوراسیا، توصیف کرد و گفت: از ۲۷ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، منطقه آزاد انزلی میزبان یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور خواهد بود؛ نمایشگاهی که به بازتعریف همکاریهای منطقهای میان کشورهای این حوزه ژئوپلیتیک با محوریت منطقه آزاد انزلی میپردازد.
کاظمیان با اشاره به ویژگیهای منطقه آزاد انزلی برای میزبانی این رویداد افزود: وجود مجتمع بندری کاسپین، زیرساختهای مدرن لجستیکی، دسترسی همزمان به مسیرهای دریایی، ریلی و جادهای و قرار گرفتن در نقطه اتصال کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، مزیتی است که هیچ منطقه دیگری در شمال کشور از آن برخوردار نیست. ویژگیهایی که انزلی را به مرکز ثقل مبادلات تجاری دریای کاسپین و اوراسیا تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ با همکاری اتاق بازرگانی گیلان برگزار میشود، گفت: این نمایشگاه فرصتی برای گسترش روابط تجاری با کشورهای حاشیه دریای کاسپین است. تجربه موفق منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایهگذاران خارجی، میزبانی هیئتهای اقتصادی و توسعه صنایع صادراتمحور، باعث شده این منطقه به یکی از مهمترین بازیگران دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شود.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: کاسپین اکسپو فرصتی کمنظیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شرکتهای دانشبنیان است تا در کنار هیأتهای تجاری کشورهای حاشیه دریای کاسپین، توانمندیهای خود را ارائه کرده و مسیرهای جدید همکاری و صادرات را بررسی کنند.
کاظمیان با بیان اینکه در این رویداد بین المللی مدیران ارشد استانهای کشورهای حاشیه این دریا، هیأتهای دیپلماتیک، مدیران عامل بانکهای خارجی و مدیران فعالین اقتصادی حضور خواهند داشت و از منطقه آزاد انزلی نیز بازدید میکنند گفت: مهمترین بخشهای این رویداد برگزاری نشستهای تخصصی B۲B، ارائه طرحهای سرمایهگذاری منطقه آزاد انزلی، معرفی ظرفیتهای بندر کاسپین، نمایش دستاوردهای حوزههای لجستیک، حملونقل و صنایع صادراتمحور است.
وی گفت: برگزاری کاسپین اکسپو ۲۰۲۵ در منطقه آزاد انزلی نه تنها مزیتهای رقابتی گیلان را در سطح بینالمللی برجسته میکند، بلکه این منطقه را به هاب تبادلات کالایی و محور همگرایی اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل خواهد کرد.