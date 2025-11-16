پخش زنده
امروز: -
جنبش حماس با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی تعدادی از اسرای فلسطینی را در زندانهای خود پنهان کرده است، این رژیم را مسئول جان همه اسرا دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری «العهد»، جنبش حماس تأکید کرد که پس از گذشت یک ماه تماس با رژیم صهیونیستی از طریق میانجیگران، مقاومت فهرست اسامی یک هزار و ۴۶۸ اسیر را که در جریان جنگ علیه نوار غزه به اسارت گرفته شدند، دریافت کرد.
این جنبش افزود: دفتر اطلاعرسانی اسرا تصمیم دارد فهرست این اسرا را از طریق پلتفرمهای رسمی خود اعلام کند.
حماس تصریح کرد: رژیم اشغالگر مسئول کامل جان همه اسرا و بازداشتشدگان و هر گونه دستکاری در این فهرست است؛ این رژیم همچنان تعدادی از اسرا را در زندانهای خود مخفی کرده است و تا به این لحظه از افشای نام آنها خودداری میکند.
در بیانیه حماس آمده است که این فهرست با نهادهای مربوطه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت و همه اسامی به جز ۱۱ مورد که در حال بررسی است، تأیید شد.
این جنبش همچنین خواستار اعمال فشار طرفهای میانجی بر رژیم اشغالگر برای افشای نام همه اسرا و بازداشتشدگان و تضمین حقوق آنها شد.
این نخستین بار است که حماس اعلام میکند که فهرست اسامی اسرای غزه را از رژیم صهیونیستی دریافت کرده و این تأخیر نیز به علت دستکاری اسامی و تعلل این رژیم در ارائه فهرست بوده است.