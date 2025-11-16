به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین روز از مسابقات تکواندو ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان، امروز یکشنبه ۲۵ آبان امیررضا صادقیان نماینده وزن ۸۲- کیلوگرم ایران در دور نخست موفق به شکست نماینده ترکیه شد.

وی در یک چهارم نهایی به مصاف نماینده کشور «بورکینافاسو» رفت و این دیدار در راند اول با نتیجه ۷ بر چهار به سود حریف صادقیان تمام شد.

راند دوم این دیدار ۸ بر ۵ به سود نماینده کشورمان تمام شد.

در راند سوم یک دیدار بسیار فنی و‌نفس گیر و پر تکنیک بین این دو تکواندو کار برگزار شد که در نهایت نماینده کشورمان ۱۵ بر ۸ موفق به شکست حریف خود شد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

نماینده کشورمان در نیمه نهایی این رقابت‌ها به مصاف «الشربتی» از کشور اردن رفت و در راند نخست و در ثانیه‌های پایانی با یک ضربه سه امتیازی بازی را به سود خود تمام کرد و با نتیجه ۳ بر یک در این راند به برتری رسید.

راند دوم این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده کشور اردن تمام شد.

در راند سوم که یک دیدار مهم و حساس بود، هر دو هوگوپوش با احتیاط و سنجید مبارزات خود را پیگیری کردند و در پایان صادقیان با یک مبارزه هوشمندانه در ثانیه‌های پایانی «صالح الشراباتی» نایب قهرمان المپیک توکیو را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد.