مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها عامل اصلی مقاومت میکروبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی گفت: مصرف خودسرانه و قطع زودهنگام آنتیبیوتیکها از عوامل اصلی افزایش مقاومت میکروبی است و پیشگیری از این مشکل نیازمند همکاری مردم و جامعه پزشکی است.
دکتر هادی عباسیان، با بیان اینکه مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از چالشهای مهم نظام سلامت در جهان است، افزود: تجویزهای غیرضروری، مصرف خودسرانه داروها و قطع زودهنگام دوره درمان، روند گسترش مقاومت میکروبی را سرعت میبخشد.
عباسیان، پیشگیری از مقاومت میکروبی را مسئولیت مشترک دانست و گفت: با همکاری مردم میتوانیم آیندهای امنتر در حوزه درمان داشته باشیم.
وی، همچنین هفته پیشگیری از مقاومتهای آنتیبیوتیکی را فرصتی برای آگاهسازی عموم مردم، دانشآموزان و کادر درمان عنوان کرد و برنامههای آموزشی شامل جلسات مدرسهای، انتشار محتوای آگاهیبخش و نظارت دقیق بر تجویز و عرضه داروها را از مهمترین اقدامات این هفته معرفی کرد.
عضوهیئت علمی دانشگاه داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی، از مردم خواست تنها با تجویز پزشک از آنتیبیوتیکها استفاده کنند چرا که رعایت این نکات میتواند از گسترش مقاومت میکروبی جلوگیری کند.