به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان؛ پایتخت جمهوری مالی همچنان تحت محاصره اقتصادی گروه‌های القاعده قرار دارد. گروه موسوم به جماعت نصرت الاسلام والمسلمین وابسته به القاعده، از ورود تانکر‌های سوخت رسانی به باماکو جلوگیری می‌کند و زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم در این شهر را فلج کرده است.

اولف لیسینگ، کارشناس منطقه ساحل، ادامه این شرایط را خطرناک ارزیابی می‌کند: مالی چند سال است زیر تهدید گروه‌های جهادگرا قرار دارد که بخش‌های شمال و مرکز کشور را کنترل می‌کردند. پیشروی افراط گرا‌های القاعده اکنون به جنوب و اطراف پایتخت باماکو، گسترش یافته است.

مالی از حدود دو دهه قبل صحنه تاخت و تاز گروه‌های القاعده است و مداخله نظامیان فرانسوی، و به دنبال آن حاکمیت نظامی کشور از سال ۲۰۲۱ به این طرف نتیجه‌ای در برنداشته است. این کشور با وجود برخورداری از منابع غنی طلا، اورانیوم و آهن، هر روز فقیر‌تر می‌شود. القاعده با روند فعلی خطری فزاینده نیز برای کل غرب آفریقا بالاخص کشور‌های توگو، بنین و غنا محسوب می‌شود. با این حال در آنچه به مالی مربوط می‌شود، برخی کارشناسان عقیده دارند گروه‌های القاعده تلاش می‌کنند در قدرت حاکمه کشور سهمی داشته باشند. لیسینگ می‌گوید: "جماعت نصرت الاسلام و المسلمین با محاصره باماکو امید دارد مردم پایتخت، علیه حاکمیت نظامی قیام کنند و آنها با مذاکره سهمی در قدرت بدست آورند. "

با ادامه بحران مالی هر روزه صد‌ها آواره این کشور وارد ساحل عاج می‌شوند. این آواره‌های جدید به حدود ۷۰ هزار آواره بورکینایی پناهجو به ساحل عاج افزوده می‌شوند.