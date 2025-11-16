موضوع برهنگی و بی‌حجابی در جامعه، موضوع بحث رئیس دستگاه قضا در برنامه‌های مختلف شده و دستور‌های موکدی را خطاب به مقام‌های قضایی سراسر کشور و بالاخص دادستان کل کشور داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در ماه‌های گذشته در مورد برخی ناهنجاری‌های اجتماعی همچون برهنگی و بی‌حجابی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود انجام می‌گیرد سخن به میان آورده و تاکید کرده است در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار بندی صادر شده که با لحاظ همان دستورالعمل صادره، دادستانی کل کشور باید با جدیت پیگیر اجرای آن شده و فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم باید نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.

دشمن درصدد ترویج ناهنجاری‌ها و قبح‌زدایی

رئیس قوه قضائیه ، در سفر استانی به ایلام در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در دیدار با اقشار مختلف مردم استان با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ترویج ناهنجاری‌ها در جامعه افزود: دشمن پس از ناکامی در رسیدن به اهدافش در خلال جنگ ۱۲ روزه، اکنون بر روی ترویج ناهنجاری‌ها در جامعه ما متمرکز شده است و درصدد قبح‌زدایی از ناهنجاری‌هاست. امروز تلاش مضاعف دشمن معطوف بر مخدوش کردن ارزش‌های دینی و اجتماعی ما از طریق فضای مجازی و غیر از فضای مجازی است.

محسنی اژه ای گفت: دشمن تلاش دارد جوانان ما را به نحوی از انحاء از ما بگیرد؛ ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی یکی از حربه‌های دشمن در این زمینه است؛ اثرات این مقوله در طلاق‌ها و سایر مسائل اجتماعی، مشهود است؛ باید برای رفع این معضلات راهکار‌های عالمانه ارائه کرد. همچنین همه باید در این قضیه خود را مسئول بدانیم.

دادستان کل کشور مجدانه پیگیر اجرای دستورالعمل چهاربندی باشد

وی در جلسه شورای عالی قضائی مورخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، افزود: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، موکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه گفت: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره، دستورات اکیدی را به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند.

متولیان برگزاری مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده آگاه باشند

محسنی اژه ای افزود: آن دسته از متولیان برگزاری مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسمات آنها عملی خلاف قانون و شرع صورت گیرد؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه بر مرتکبین، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز، به عنوان شریک در قضایا، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی گفت: در فقره موضوعات مربوط به رستوران‌ها و کافه ها، دادستان تهران، رویه مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحد‌های صنفی که در آنها بعضاً اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم که چنانچه مجدداً اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحد‌ها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود.

برخی مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی تشکیلاتی و سازمان یافته است

رئیس قوه قضائیه افزود: در فقره مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، اجمالاً مشخص است که در مواردی، امور بصورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته پیش می‌رود و دشمن نیز از این قضیه در حال بهره‌برداری است؛ فلذا ضروری است وفق دستورالعمل چهاربندی صادره در سال ۱۴۰۲ که به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردم، مقامات و دستگاه‌های ذیصلاح، اقدامات قاطع و قانونی معین را در قبال آنها ترتیب دهند.

یک نمونه از تلاش‌های دشمن در جنگ نرم برهنگی و بی‌حجابی است

محسنی اژه‌ای همچنین در جریان سفر غیررسمی به استان در سخنانی در جلسه شورای اداری این استان، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۴ گفت: امروز دشمن به واسطه ضرباتی که از ملت و نظام ایران دریافت کرده عصبانی‌تر و غضبناک‌تر از گذشته است و علاوه بر جنگ ترکیبی، تمرکزش را بر جنگ نرم معطوف کرده است. دشمن در صدد است وحدت، انسجام، انقلابی‌گری و احترام به ارزش‌ها را در جامعه ما تضعیف کند. دشمن درصدد است ارزش‌های دینی و ملی را از اذهان جوانان ما بزداید و ناهنجاری‌های اجتماعی را ترویج و تبلیغ کند. یک نمود از تلاش‌های دشمن در قضیه برهنگی و بی‌حجابی است و یک نمود دیگر آن، در قضیه فضای مجازی است؛ البته نباید از نظر دور داشت که فضای مجازی، کارکرد‌های مثبت و نافعی نیز دارد و باید از آن بهره برد.

جریان‌های سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شوند

وی افزود: در فروردین سال ۱۴۰۲ خطاب به مسئولین و بخش‌های ذی‌ربط اعلام کردیم که با همین قوانین و مقررات موجود می‌توانند جلوی بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی را بگیرند. اکنون نیز به دادستان کل کشور و همه دادستان‌ها در سراسر کشور دستور داده‌ام که از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی بخواهند جریانات سازمان‌یافته و مرتبط با بیگانه در زمینه ناهنجاری‌های اجتماعی را شناسایی کرده و به قوه قضاییه معرفی کنند. در قبال آن دسته از افرادی نیز که به‌صورت غیر‌تشکیلاتی مبادرت به ناهنجاری اجتماعی می‌کنند باید از ظرفیت حوزه، دانشگاه، وزارت آموزش و پرورش، مبلغین و ... استفاده کرد.

به دشمن سوژه ندهیم

رئیس دستگاه قضا گفت: در برابر شرارت‌های دشمن، باید هوشیار باشیم و ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم؛ نباید یک مسئله کوچک داخلی را به نحوی مطرح کنیم که سبب سوء‌استفاده دشمن شود و اصطلاحاً به دشمن سوژه بدهیم. باید وحدت و انسجام ملی را تقویت کنیم.

دادستان‌ها در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی از ضابطان مطالبه جدی و مستمر داشته باشند

دادستان کل کشور در پانزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور روز شنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۴، به موضوع اصلاح ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: دادستان‌ها مکلفند در چارچوب وظایف قانونی خود، از ضابطان مطالبه جدی و مستمر داشته باشند تا نسبت به شناسایی و معرفی افراد و گروه‌های سازمان‌یافته فعال در زمینه ارتکاب ناهنجاری‌های اجتماعی در اماکن عمومی، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها و مراکز تفریحی اقدام کنند و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، ضمن نظارت جدی نسبت به اصلاح هرگونه ناهنجاری‌های اجتماعی اقدام نمایند.

ادارات و دستگاه‌هایی که مجاز به صدور مجوز برگزاری مراسم، جشن یا گردهمایی هستند، تعهدات لازم را اخذ کنند

دادستان کل کشور به موضوع نظارت دستگاه‌های صادر کننده مجوز برگزاری مراسمات و همایش‌ها هم پرداخت و افزود: ادارات و دستگاه‌هایی که مجاز به صدور مجوز برگزاری مراسم، جشن یا گردهمایی هستند، موظفند قبل از صدور مجوز از متقاضیان تعهدات لازم و جدی درباره رعایت هنجار‌های اجتماعی اخذ نمایند و در حین برگزاری مراسم نیز برحسن اجرای این تعهدات نظارت میدانی مستمر داشته باشند و دادستان‌ها بر نحوه عملکرد دستگاه‌های صادرکننده مجوز از طریق ضابطین نظارت جدی اعمال و با هرگونه ترک فعل در این حوزه برخورد نمایند.