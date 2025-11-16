پخش زنده
فیفا میگوید امسال علیه بیش از ۳۰ هزار پست توهینآمیز شبکههای اجتماعی گزارش داده که ۱۱ نفر از صاحبان این صفحات به نهادهای قضائی و یک پرونده به اینترپل (پلیس بین الملل) معرفی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی «اینساید فیفا»؛ فیفا نهاد ادارهکننده فوتبال جهان در گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، ۱۱ نفر به نهادهای قانونی معرفی شدهاند و یک پرونده نیز به اینترپل ارسال شده است.
به گفته فیفا، این افراد که در آرژانتین، برزیل، فرانسه، لهستان، اسپانیا، انگلیس و آمریکا بودهاند، «پس از بروز رفتارهای توهینآمیز در جریان رقابتهای فیفا» شناسایی شدهاند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، گفت: «در روز جهانی مدارا میخواهم کاملاً روشن کنم که فوتبال باید جایی امن و فراگیر باشد؛ چه در زمین، چه روی سکوها و چه در فضای آنلاین.»
او افزود: «فیفا با استفاده از سامانه محافظت از شبکههای اجتماعی (SMPS) و با بهکارگیری فناوری پیشرفته و تخصص انسانی، اقدامات قاطعی انجام میدهد تا بازیکنان، مربیان، تیمها و داوران را از آسیبهای جدی ناشی از سوءاستفاده آنلاین محافظت کند.»
فیفا سامانه SMPS را در سال ۲۰۲۲ با همکاری اتحادیه بازیکنان (فیفپرو) برای پایش، گزارش و مسدودسازی محتوای توهینآمیز راهاندازی کرد.
پس از آنکه به نظر رسید فیفا پیامهای ضدنژادپرستی را در جام جهانی باشگاهها (که تابستان امسال در آمریکا برگزار شد) کنار گذاشته است، مورد انتقاد قرار گرفت، هرچند SMPS در این رقابتها فعال بود.
فیفا در بیانیهای اعلام کرد: «در طول این تورنمنت، SMPS تعداد ۲٬۴۰۱ حساب فعال را در پنج شبکه اجتماعی که مربوط به بازیکنان، مربیان، تیمها و داوران حاضر در این رقابت پیشگامانه بود، پایش کرد. در مجموع ۵.۹ میلیون پست بررسی شد، ۱۷۹٬۵۱۷ پست برای بازبینی علامتگذاری شد و ۲۰٬۵۸۷ مورد به پلتفرمهای مربوطه گزارش شد.»
اینفانتینو گفت: «پیام ما روشن است: توهین جایی در بازی ما ندارد. ما به همکاری با فدراسیونهای عضو، کنفدراسیونها و مقامات مجری قانون ادامه میدهیم تا متخلفان پاسخگو باشند.
این رفتار نه در فوتبال جایی دارد و نه در جامعه، و فیفا با گزارش این موارد و همچنین منع افراد از خرید بلیت مسابقات فیفا، تمام اقدامات لازم را انجام میدهد.»
فیفا اعلام کرد از زمان راهاندازی SMPS تاکنون بیش از ۶۵ هزار پست توهینآمیز به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی گزارش شده است.