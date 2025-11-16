به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران در جلسه کمیته امنیتی، انتظامی، ترافیکی و خدماتی مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مراسم از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل همچون سدی آهنین، برگرفته از فرهنگ شهادت است. تا زمانی که یاد و خاطره شهیدان زنده است، توطئه‌های دشمنان به نتیجه نخواهد رسید و ملت ایران تحت هیچ شرایطی از آرمان‌های انقلاب و دفاع از خاک و ناموس خود عدول نخواهد کرد.

دشتی با بیان اینکه حضور شهدا در میان مردم، فضای جامعه را به نور امید، نشاط و معنویت معطر می‌کند، بر ضرورت برگزاری مراسم با نگاه جهادی و اهتمام جدی و مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آئین ملی و معنوی تأکید کرد.

همچنین در این نشست بر اجرای محدودیت‌ها و مدیریت ترافیکی در مسیر‌های مراسم، تأمین کامل امنیت مراسم و مسیر تشییع، اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی و رسانه‌ای گسترده، فراهم‌سازی امکانات رفاهی جهت حضور و جابه‌جایی شهروندان، استقرار غرفه‌های فرهنگی و خدماتی در نقاط تعیین‌شده، برقراری بیمه حوادث برای شرکت‌کنندگان، تولید محتوا، مستند‌ها و برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مرتبط تأکید شد.

مراسم شب وداع با شهدا با مسئولیت موزه انقلاب اسلامی، روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در باغ‌موزه دفاع مقدس همراه با برنامه‌های مذهبی، مداحی و سخنرانی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح از دانشگاه تهران به‌سمت ستاد معراج شهدای تهران و با مسئولیت اجرایی سپاه تهران بزرگ برگزار می‌شود.