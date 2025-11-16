پخش زنده
عضو تیم ملی مردان ایران در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم با غلبه بر نماینده مصر راهی پیکار پایانی رقابتهای تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مرحله نیمه پایانی مسابقات تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی، امروز یکشنبه ۲۵ آبان، علی اصغر علیمرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم به دیدار «موسی سلیم» از مصر رفت و با برتری در دو راند متوالی راهی دیدار پایانی شد.
علیمرادیان برای رسیدن به این مرحله مقابل «بیتل» از چاد و «دیاکیته» از ساحل عاج پیروز شده بود.
امروز همچنین امیررضا صادقیان با کسب سه پیروزی متوالی برابر «کلیچ» از ترکیه، «ساوادوگو» از بورکینافاسو و «صالح شراباتی» از اردن به پیکار پایانی صعود کرد. یلدا ولی نژاد در مرحله نیمه نهایی کار خود را دنبال میکند و روژان گودرزی برای کسب مدال برنز شانس خود را آزمایش خواهد کرد.
تیم ملی تکواندو کشورمان در روز نخست رقابتها توسط ساینا کریمی به یک نشان طلا و توسط هستی محمدی و علی خوش روش هم به دو نشان برنز رسیده بود.