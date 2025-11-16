به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مرحله نیمه پایانی مسابقات تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز یکشنبه ۲۵ آبان، علی اصغر علیمرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم به دیدار «موسی سلیم» از مصر رفت و با برتری در دو راند متوالی راهی دیدار پایانی شد.

علیمرادیان برای رسیدن به این مرحله مقابل «بیتل» از چاد و «دیاکیته» از ساحل عاج پیروز شده بود.

امروز همچنین امیررضا صادقیان با کسب سه پیروزی متوالی برابر «کلیچ» از ترکیه، «ساوادوگو» از بورکینافاسو و «صالح شراباتی» از اردن به پیکار پایانی صعود کرد. یلدا ولی نژاد در مرحله نیمه نهایی کار خود را دنبال می‌کند و روژان گودرزی برای کسب مدال برنز شانس خود را آزمایش خواهد کرد.

تیم ملی تکواندو کشورمان در روز نخست رقابت‌ها توسط ساینا کریمی به یک نشان طلا و توسط هستی محمدی و علی خوش روش هم به دو نشان برنز رسیده بود.