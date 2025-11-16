به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال نابینایان و کم‌بینایان کشورمان، به منظور ارتقای آمادگی فنی و تاکتیکی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ هانگژو چین، یکم تا هشتم آذر در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار خواهد شد.

آمادگی ملی‌پوشان گلبال مردان برای شرکت در رویداد‌های بین‌المللی و کسب عنوان جهانی و سهمیه پارالمپیک لس آنجلس آمریکا ۲۰۲۸ در اولویت قرار دارد.

بر همین اساس مسابقات گلبال قهرمانی جهان ۲۰۲۶ هانگژو چین، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ورزشی پیش رو، نیازمند بالاترین سطح آمادگی فنی، تاکتیکی و جسمانی ورزشکاران است.

ملی‌پوشان دعوت شده به این اردو عبارتند از: محمد پرنیا، محمدمهدی نفیسی نسب، محمد منصوری، علیرضا باقری بروانلو، علیرضا گودرزی، محمدمهدی زارعی، مصطفی صادقی، میلاد سوری و نعمت اله سرافراز.

تمرینات تحت نظارت مستقیم کادر فنی شامل سرمربی بهمن دوستی والا، مربیان علیرضا شیبک و محمدکرم کولیوند، و سرپرستی سعید ناهیدی با هدف ارتقاء سطح هماهنگی تیمی و اعمال تاکتیک‌های جدید برگزار خواهد شد تا تیم با بهترین شرایط فنی در رویداد جهانی هانگژو چین شرکت کند.