اطفای حریق جنگل دراکینگ با دو فروند بالگرد
دو فروند بالگرد برای مهار آتش به منطقه جنگلی و صخرهای دراکینگ چالوس اعزام شدند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: با توجه به صخرهای بودن منطقهای که دچار آتش سوزی شده است درخواست اعزام بالگرد صادر و دو بالگرد برای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.
محمدی افزود: محل آتش سوزی صخرهای با شیب بسیار زیاد است و دسترسی نیروهای اطفای حریق به آتش به سختی امکان دارد.
او با بیان اینکه دو بالگرد برای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند، ادامه داد: این بالگردها با آبگیری از دریاچه ولشت اقدام به اطفای حریق کردند، اما آتش هنوز خاموش نشده است
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: با توجه به تاریکی هوا، امکان پرواز بالگرد به محل آتش سوزی اکنون وجود ندارد و به محض روشن شدن هوا بالگرد برای اطفای حریق دوباره پرواز خواهد کرد.
محمدی افزود: ۱۴ گروه متشکل از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، حامیان محیط زیست و مردم با امکانات و تجهیزات برای مهار آتش در منطقه حضور دارند.
او ادامه داد: هنوز وسعت دقیق آتش سوزی مشخص نیست اما برآوردها نشان میدهد ۷ تا ۸ هکتار از منطقه جنگلی دراکینگ چالوس متاثر از آتش شده است.
آتش برای سومین بار در طول دو هفته اخیر در محدودهای از جنگل صخرهای و بسیار سخت گذر حوالی روستای الیت مرزن آباد و در منطقه دراکینگ شعله ور شد.