به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد:مراسم استقبال از پیکر‌های مطهر شهدای والا مقام گمنام استان آذربایجان شرقی روز ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۰ صبح در فرودگاه شهید مدنی تبریز سالن حجاج برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع و تدفین پیکر‌های مطهر شهدای والامقام گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۴ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) ساعت ۹:۳۰ صبح همراه با سخنرانی و تجمع در میدان شهدا، نماز و بدرقه به سمت میدان ساعت برگزار خواهد شد.