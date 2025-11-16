پخش زنده
کارگروه پروندههای کثیرالشاکی با موضوع بررسی آخرین وضعیت پرونده «نگین غرب» تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمینه رسیدگی، ساماندهی و تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی، جلسه «کارگروه پروندههای کثیرالشاکی» با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری و علی صالحی دادستان تهران و سایرقضات رسیدگی کننده به پرونده در سالن جلسات شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.
معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این نشست گفت: پروندهای که در این جلسه پیشبینی شده و در دستور کار قرار گرفته، به لحاظ کثرت شکات از اهمیت خاصی برخوردار هست. همه تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است با رعایت حقوق اشخاص و رسیدگی عادلانه، عدالت را متجلی گردانیم و طعم عدالت در کام مردم شیرین شود. ایننگاه ما است. آرای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازدارنده و عبرت آموز و بر موازین قانونی و شرعی است. اهتمام قوه قضاییه در پروندههای کثیر الشاکی این است که در کمترین زمان و بنحو دقیق و در چارچوب موازین قانونی رأی قانونی صادر شود.
خلیلی افزود: قوه قضاییه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه نسبت به تشکیل پروندههای کثیرالشاکی و مهم که حسب دستورالعمل به این کارگروه واگذار شده است، ورود کرده و از روند تشکیل این پروندهها جلوگیری کند.
وی گفت: به تدریج سایر پروندههای کثیرالشاکی بر اساس نوع اهمیت بطور قطع در این کارگروه مطرح و پس از بررسی همه جانبه تصمیم لازم و قانونی اتخاذ خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: این کارگروه برای قضات جنبه مشورتی داشته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده بهتر و راحتتر بتواند تصمیم گیری کند.
خلیلی گفت: پروندههای کثیرالشاکی و مهم درکشور توسط این کارگروه شناسایی و با طرح هریک از این پروندهها در کارگروه و بررسی همه جانبه پرونده و در نظر گرفتن همه ابعاد و اطلاع و زوایای پرونده به قاضی پرونده چه در مرحله رسیدگی و چه در مرحله اجرا مشورت لازم را در جهت احقاق حقوق من له الحق خواهد داد.
وی افزود: در پرونده نگین غرب تلاش بسیاری شده تا به مطالبات شکات پاسخ داده شود و تا به امروز تصمیمات خوبی هم گرفته شده است که در ادامه آن تصمیمات مقرر شد نسبت به باقی مانده شکات و در جهت پرداخت مطالبات آنان اقدام لازم صورت پذیرد.
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر کس به حقوق بیتالمال و مردم دستاندازی کند، دستگاه قضایی با قدرت و بدون اغماض با او برخورد خواهد کرد.
خلیلی رمز موفقیت در حصول نتیجه در پروندههای کثیرالشاکی را در گرو هماهنگی و همکاری بین بخشی دانست و گفت: همه دغدغه ما این است که از تشدد در پیگیریها، ناهماهنگیها و باز کردن راه برای فرصتطلبان جلوگیری کنیم.
وی پس از استماع گزارشات ارائه شده درباره پرونده «نگین غرب» افزود: درباره این پرونده باید سخنی قانعکننده، مکفی و قابل دفاع برای مردم داشته باشیم.
در ادامه این نشست، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی «نگین غرب» گزارشی ارائه و مهمترین چالشهای موجود در زمینه رسیدگی به این پرونده را مورد بحث و بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: درباره پرونده کثیرالشاکی «نگین غرب» از سوی دستگاههای ذیربط گزارشاتی جامع و قابل بهرهبرداری ارائه و جمع آوری و نقاط کور و ابهامات روشن و شفاف شد.
در بخش دوم این نشست، بابایی قاضی رسیدگی کننده گزارشی از روند رسیدگی به پرونده «نگین غرب» ارائه کرد.
در نهایت پس از بحث و تبادلنظر درباره پرونده «نگین غرب» از قضات و مدیران قضایی مربوطه خواسته شده به صورت مستمر پرونده مذکور را جز به جز رسیدگی و با صدور رأی و احقاق حق و اجرای سریع عدالت برای متهمان به نفع مطالبه مالباختگان نگین غرب به سرانجام برسانند.