آسمان لرستان تا فردا بارانی همراه با رعد و برق و بارش پراکنده برف در ارتفاعات خواهد بود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:در ادامه ی فعالیت سامانه بارشی تا صبح فردا برای مناطق استان به ویژه نقاط غربی،مرکزی و شمالی بارش پراکنده باران گاهی رعد و برق و در ارتفاعات شمالی بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.



بهمن محمدی مقدم افزود:همچنین تا فردا سرعت وزش باد در استان تا بازه ی قابل شدید لحظه ای خواهد رسید .





در این مدت اختلال در تردد جاده ای،لغزندگی جاده ها و خسارت به برخی سازه ها خواهیم داشت.



به گفته کارشناس هواشناسی آسمان استان از روز سه شنبه تا پایان هفته جوی آرام و پایدار است.



