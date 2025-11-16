پخش زنده
بیش از سه هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجانغربی امحا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ ۲۵۱ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی آذربایجانغربی امحاء شد.
برای اجرای احکام قضایی و برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز رمز ارز، ۲۵۱ دستگاه ماینر که طی ماههای گذشته توسط دستگاههای نظارتی کشف و ضبط شده بود، در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی آذربایجانغربی امحاء شد.
با احتساب این ماینرها که ۲۱۵ دستگاه ماینر از آنها در انبار خوی و میاندوآب و ۳۶ دستگاه در انبار ارومیه امحاء شد؛ تاکنون تعداد کل ماینرهای امحاء شده در استان به سه هزار و یک دستگاه رسیده است.
امحای این دستگاهها با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق و مأموران امنیتی و حراست سازمان اموال تملیکی انجام گرفت و تمامی تجهیزات پس از طی مراحل قانونی، از چرخه استفاده خارج شدند.
با توجه به خسارات مالی وارده، افزایش بار مصرفی و اختلال در پایداری شبکه برق به دلیل استفاده از ماینرهای غیرمجاز، روند شناسایی و کشف ماینرها همچنان ادامه دارد تا از سوءاستفاده منابع عمومی جلوگیری شود.