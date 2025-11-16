

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون اردویی و راهیان نور سپاه کربلا گفت:در آستانه فاطمیه دوم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و در ایام سفر‌های راهیان نور دانش آموزی، پنجمین دوره کاروان خادمین راهیان نور از سراسر مازندران عازم مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس در جنوب کشور شدند.

سرهنگ پاسدار روح الله صادقی افزود: طی این دوره، خادمین راهیان نور در سه منطقه اندیمشک، هفته تپه و خرمشهر پذیرای دانش آموزان زائر مناطق عملیاتی جنوب کشور می‌شوند.





او ادامه داد: علاوه بر این دوره تاکنون ۴ دوره ۱۵ روزه خادمین راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور جهت خدمت به زائرین مستقر شدند.

معاون اردویی و راهیان نور سپاه کربلا ادامه داد: تا آخر سال ۳ دوره دیگر کاروان خادمین راهیان نور برای خدمت رسانی به زائرین عازم خواهند شد.