پخش زنده
امروز: -
معاون اجرایی رئیسجمهور در دومین جلسه پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجهریزی عملیاتی گفت: هر پرداختی باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد. رفتار حرفهای، پذیرش خطا، تعهد، مهارت، یادگیری مستمر و حتی رعایت نظم و حضور بهموقع باید در ارزیابیها لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، دومین جلسه پیگیری اجرای مدیریت مبتنی بر عملکرد و بودجهریزی عملیاتی به ریاست معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی آخرین روند تدوین برنامههای عملیاتی دستگاهها، بر ضرورت تعریف شاخصهای دقیق و قابل اندازهگیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداختهای مبتنی بر آن تاکید شد.
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در این نشست گفت: من با تحمیل یک نرمافزار واحد به کل کشور موافق نیستم. وظیفه شما ارائه شاخصهاست و نباید یک نرمافزار را برای همه تجویز کنید.
وی افزود: هر پرداختی باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد. رفتار حرفهای، پذیرش خطا، تعهد، مهارت، یادگیری مستمر و حتی رعایت نظم و حضور بهموقع باید در ارزیابیها لحاظ شود. اگر فرد عملکرد ضعیف داشته باشد، نمره منفی میگیرد و این مستقیماً در پرداختها اثر میگذارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه برای اولین بار فرمهای ارزیابی عملکرد باید به امضای مدیران و کارکنان برسد، گفت: اگر کارمند فرم را امضا نکند، یعنی ارزیابی را نپذیرفته است و این در پرداختها تاثیر دارد.
وی ادامه داد: پرداخت مبتنی بر عملکرد یعنی اگر پیشرفت برنامه ۷۰ درصد باشد، پرداخت هم باید ۷۰ درصد باشد. مدیر نیز باید همین نسبت را در پرداخت به نیروهایش رعایت کند.
قائمپناه گفت: اینکه همه دستگاهها مجبور باشند از یک نرمافزار واحد استفاده کنند، نیاز به تجدیدنظر دارد. باید شاخصها تعیین شود و هر دستگاه نرمافزار خود را با نرمافزار مرکزی تطبیق دهد. مانند سیستم حسابداری. این مسئله با بخشنامه حل نمیشود، بلکه نیازمند آموزش و باور سازمانی است.
وی با بیان اینکه اگر همه کارکنان را بدون توجه به واقعیتها ارزیابی کنیم، نتیجهاش تصمیمگیری اشتباه است، اظهار کرد: مدیر آموزش باید بداند برنامه عملیاتی، اکشنپلن و جدول گانت چیست. اینها پایه فرهنگ سازمانی است. ما بدون پرداخت هزینه یا اعمال فشار، صرفاً نتایج را منتشر کردیم و همه دستگاهها برای اصلاح آن باید اقدام کنند. اگر شاخصها واقعی و نه صوری باشند، نتایج نیز واقعی خواهد شد.
گفتنی است این جلسه با تأکید بر پیگیری مستمر، آموزش مدیران، اصلاح فرهنگ سازمانی و حرکت به سوی اجرای واقعی پرداخت مبتنی بر عملکرد به پایان رسید.