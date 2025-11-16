برخورد قاطع با متخلفان صنعت طیور در مازندران
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان صنعت طیور گفت: کشتارگاهها موظف به پذیرش مرغ پرورشدهندگان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
محمد ابراهیم تولایی در نشست با نمایندگان مرغداران اظهار داشت: عرضه و تقاضا متعادلکننده بازار است و اگر کسی دنبال سوءاستفاده از شرایط اقتصادی باشد، قطعاً به شدت برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم رعایت مهلتهای قانونی تأکید کرد: مرغداران باید در پایان مهلت مقرر نسبت به تخلیه فارم و ارسال مرغها به کشتارگاه اقدام کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران گفت: با هیچ مرغدار و کشتارگاهی تعارف نداریم و برای هر متخلفی پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.
تولایی در پایان از بهبود وضعیت واردات نهادهها خبر داد و افزود: با پیگیریهای انجام شده، این وضعیت رو به بهبود است.