پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تثبیت مالکیت اراضی را یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه امنیت پایدار در کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در دیدار با امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش، با بررسی آخرین وضعیت املاک و اراضی متعلق به این نیرو، یکصد فقره سند تکبرگ اراضی نیروی هوایی در شهرستان کنارک استان سیستان و بلوچستان را به وی اهدا کرد.
این دیدار که در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با گفتوگو و تبادل نظر درباره تعیین تکلیف املاک و اراضی نیروی هوایی در استانهای مختلف از جمله بوشهر همراه بود. طرفین بر تداوم همکاریهای مشترک برای تسریع در روند تثبیت مالکیت اراضی نیروهای مسلح و رفع مشکلات ثبتی موجود تأکید کردند.
امیر سرتیپ حمید واحدی در این جلسه با قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد، اجرای برنامههای مرتبط با تثبیت مالکیت اراضی نیروی هوایی را اقدامی مؤثر در حفاظت از اموال عمومی و افزایش توان دفاعی کشور دانست و بر اهمیت ادامه این روند تأکید کرد.