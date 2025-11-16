پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به عشق عمیق نیما یوشیج به ایران گفت: این شاعر بزرگ به فرزندش سفارش کرد هرگز خاک کشور خود را ترک نکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد محمدی در آیین نخستین دوره جایزه ادبی نیما در سالن پیامبر اعظم رویان گفت: نیما مانند حافظ، سعدی و فردوسی، قهرمان ملی شعر و ادب فارسی است.
وی با اشاره به ویژگیهای برجسته این شاعر بزرگ افزود: ابتکار و خلاقیت از ویژگیهای نیما بود و به شاگردانش تأکید میکرد که تقلید نکنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همنشینی نیما با چهرههای برجسته ادبی مانند جلال آلاحمد، ابتهاج و شاملو را از عوامل ماندگاری او دانست و گفت: نیما خانوادهدوست بود و این ویژگی در اشعار و نامههایش مشهود است.
محمدی با اشاره به خاکی بودن و زندگی ساده نیما تصریح کرد: به رغم اشرافزادگی، علاقمند به زندگی ساده بود و مانند دیگر مردم شهر و روستایش زندگی میکرد.
وی در پایان گفت: علاقه نیما به فرهنگ و اصالت از دیگر دلایل ماندگاری این شاعر بزرگ است که در ابیات و نامههایش به خوبی نمایان است.