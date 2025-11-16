مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به عشق عمیق نیما یوشیج به ایران گفت: این شاعر بزرگ به فرزندش سفارش کرد هرگز خاک کشور خود را ترک نکند.

نیما یوشیج؛ شاعری که عشق به میهن را به فرزندش وصیت کرد

نیما یوشیج؛ شاعری که عشق به میهن را به فرزندش وصیت کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد محمدی در آیین نخستین دوره جایزه ادبی نیما در سالن پیامبر اعظم رویان گفت: نیما مانند حافظ، سعدی و فردوسی، قهرمان ملی شعر و ادب فارسی است.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته این شاعر بزرگ افزود: ابتکار و خلاقیت از ویژگی‌های نیما بود و به شاگردانش تأکید می‌کرد که تقلید نکنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همنشینی نیما با چهره‌های برجسته ادبی مانند جلال آل‌احمد، ابتهاج و شاملو را از عوامل ماندگاری او دانست و گفت: نیما خانواده‌دوست بود و این ویژگی در اشعار و نامه‌هایش مشهود است.

محمدی با اشاره به خاکی بودن و زندگی ساده نیما تصریح کرد: به رغم اشراف‌زادگی، علاقمند به زندگی ساده بود و مانند دیگر مردم شهر و روستایش زندگی می‌کرد.

وی در پایان گفت: علاقه نیما به فرهنگ و اصالت از دیگر دلایل ماندگاری این شاعر بزرگ است که در ابیات و نامه‌هایش به خوبی نمایان است.