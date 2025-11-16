



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در هفته نهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌ها کشور تیم ایساتیس کران فارس بعدازظهر یکشنبه ۲۵ آبان در سیرجان به مصاف گل گهر این شهر رفت و ۷ - صفر نتیجه را واگذار کرد.

نماینده فارس در پایان دور رفت لیگ برتر فوتبال بانوان کشور با ۷ شکست، یک پیروزی، یک مساوی و ۴ امتیاز، ۲۲ گل خورده و ۵ گل زده و تفاضل منهای ۲۲، در رده نهم جدول ده تیمی این مسابقات قرار گرفت.

نماینده فارس در آغاز دور برگشت جمعه ۲۱ آذر مهمان پالایش گاز ایلام است.