کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهرهای مختلف خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبانماه بهصورت حضوری دایر خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به کاهش آلودگی هوا و مساعد شدن شرایط جوی در سطح استان، به اطلاع عموم شهروندان و اولیای محترم دانشآموزان میرسند:
همه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهرهای مختلف استان خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبانماه بهصورت حضوری دایر خواهند بود.
به استثنای مدارس شهرهای اهواز، باوی و کارون به دلیل شرایط خاص جوی، از روز سهشنبه ۲۷ آبانماه فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.
این تصمیم بر اساس آخرین نتایج پایشهای کیفی هوا و با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان اتخاذ شده است.
بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مدارس، صرفاً از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.