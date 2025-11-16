کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهر‌های مختلف خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به کاهش آلودگی هوا و مساعد شدن شرایط جوی در سطح استان، به اطلاع عموم شهروندان و اولیای محترم دانش‌آموزان می‌رسند:

همه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهر‌های مختلف استان خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

به استثنای مدارس شهر‌های اهواز، باوی و کارون به دلیل شرایط خاص جوی، از روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.

این تصمیم بر اساس آخرین نتایج پایش‌های کیفی هوا و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مدارس، صرفاً از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.