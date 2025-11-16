تیم فوتبال فولاد خوزستان امروز در دیداری دوستانه مقابل چادرملو به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان یحیی گل‌محمدی که خود را برای جام حذفی باشگاه‌های کشور آماده می‌کنند، امروز در یک بازی تدارکاتی مقابل چادر ملو اردکان به پیروزی دست یافتند.

این بازی در سه وقت ۳۰ دقیقه‌ای برگزار شد که در نهایت با تساوی یک بر یک پایان یافت. تک گل فولاد توسط محمدعلی کاظمی بر روی ارسال ساسان انصاری به ثمر رسید. پس از پایان وقت‌های قانونی دو تیم به ضربات پنالتی روی آوردند که فولادی‌ها موفق شدند با حساب ۴ بر ۳ پیروز شوند.

تیم فولاد در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی یکم آذر به مصاف استقلال خوزستان می‌رود.