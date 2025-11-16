پخش زنده
امروز: -
به گزارش صندوق ضمانت سپردهها، در اجرای مصوبهی مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، خرید سهام سهامداران خرد بانک آینده رسماً از ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ با مجوز شورای عالی بورس آغاز شد و تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق مصوبهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، صندوق ضمانت سپردهها موظف شده است در صورت تمایل سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، به استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر همین اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار این رقم را بهطور رسمی ۸۹۵۰ ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.
مطابق اطلاعات رسمی، مجموع سهامداران واجد شرایط نماد «وآیند»، شامل ۴۲۳۷۵ سهامدار حقیقی و ۸۲ سهامدار حقوقی است. این سهامداران در مجموع مالک ۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۷۶۸ سهم هستند که معادل ۱۵.۷۴ درصد از کل سهام این بانک است. میزان سهام فروش رفته توسط سهامداران واجد شرایط در اولین روز فرآیند خرید سهام، تعداد ۲۹۰ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۳۴۵ سهم بوده است.
صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرده است منابع مالی لازم برای خرید این میزان سهام، به ارزش تقریبی ۲۳ هزار میلیارد ریال، تأمین شده و فرآیند واریز وجوه، انتقال مالکیت و انجام معاملات از طریق کارگزاری بانک آینده و سامانههای رسمی بورس در حال انجام است.
به منظور سهولت در استفادهی سهامداران از این امکان، پیامکهای اطلاعرسانی در ۲۱ و ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ برای ایشان ارسال شده و توضیحات اجرایی، زمانبندی و نحوهی مراجعه در پایگاههای اطلاعرسانی و بسترهای ارتباطی رسمی منتشر گردیده است.
آغاز خرید سهام سهامداران خُرد، یکی از مهمترین مراحل اجرای گزیر این بانک به شمار میرود که با هدفِ حمایت از حقوق سهامداران در حال انجام است. صندوق ضمانت سپردهها اعلام کرد گزارشهای تکمیلی دربارهی پیشرفت اقدامات در دورهی مدیریت گزیر بهصورت مستمر منتشر خواهد شد.