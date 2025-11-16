به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تأسیس شبکه دانشگاه‌ همزاد (UNITWIN) در حوزه مرمت سازه‌ای و مدیریت خطر بحران میراث معماری در دانشگاه اصفهان به تصویب نهایی یونسکو رسید؛ دستاوردی که برای نخستین‌بار ایران را به عضویت شبکه بین‌دانشگاهی یونسکو در این زمینه وارد می‌کند.

ریاست این شبکه بر عهده مهرداد حجازی، استاد دانشکده عمران و حمل‌ونقل دانشگاه اصفهان است و دانشگاه صنعتی کراکوف لهستان نیز به‌عنوان همکار اصلی طرح معرفی شده است.

این شبکه با هدف پاسخ‌گویی به چالش‌های فوری محوطه‌های میراث معماری که در معرض مخاطرات طبیعی و انسانی مانند زلزله، سیل، طوفان و تغییرات اقلیمی قرار دارند، شکل گرفته است.

چنین تهدیدهایی به‌طور فزاینده‌ای یکپارچگی سازه‌ای و حفاظت بلندمدت آثار فرهنگی را به خطر می‌اندازند و این شبکه با ترکیب استراتژی‌های مرمت سازه‌ای و مدیریت خطر بحران و تأکید بر پایداری، مسئولیت‌پذیری، تنوع و شفافیت، راهکارهای سیستماتیک، علمی و نوآورانه برای حفاظت از میراث معماری ارائه می‌دهد.

تاسیس این شبکه دانشگاه همزاد با مشارکت ۱۰ دانشگاه، ۲ سازمان بین‌دولتی و یک نهاد دولتی از ۱۱ کشور در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپا شکل گرفته و بر پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و همکاری‌های بین منطقه‌ای تأکید دارد.

حضور مؤسسات آفریقایی در این طرح اهمیت ویژه‌ای دارد ،چون با اهداف یونسکو در زمینه توسعه از طریق همکاری با آفریقا همسو است.

دانشگاه اصفهان به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده این شبکه با دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر از کشورهای لهستان، شیلی، ایتالیا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، ژاپن، ترکیه و مقدونیه شمالی همکاری خواهد داشت.

این همکاری‌ها چارچوبی پژوهشی و عملی فراهم می‌آورد که از طریق انتشارات علمی، کنفرانس‌های بین‌المللی، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی به انتشار دانش و تقویت ظرفیت‌ها در حوزه حفاظت میراث فرهنگی کمک خواهد کرد.