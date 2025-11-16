پخش زنده
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی گفت: بیش از ۲۳۱ طرح در استانها شناسایی شد که ۱۶ طرح تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اجازه یافتهاند از محل مالیات سازمانها اعتبار دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علیاصغر شالبافیان با بیان اینکه همسویی سیاستها و برنامهها در سطوح ملی و استانی یکی از محورهای جدی همکاری است، ادامه داد: مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی در هماهنگی با معاونت میراثفرهنگی است و خود را در این زمینه مقید میداند.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز گفت: برگزاری نشست برخط با استانها با حضور خیران هر استان از اقدامات برنامهریزیشده برای احیای بناهای تاریخی است.
علی دارابی امروز در نشست مشترک مدیران مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با مدیران معاونت میراثفرهنگی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی در پشتیبانی از حفاظت و مرمت بناها و محوطههای تاریخی اظهار داشت: تعامل نزدیکتر میان دو بخش میتواند زمینهساز فعالسازی طرحهای اولویتدار استانها شود.
وی با اشاره به ضرورت صیانت مؤثرتر از بناهای تاریخی تصریح کرد: بهکارگیری شیوههای نوین سرمایهگذاری میتواند بهرهوری در مدیریت میراثفرهنگی را افزایش دهد و مسیر نگهداری پایدار آثار و اماکن فرهنگیتاریخی را هموار کند.