به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ آقای ناصر حجازی فر در جلسه تودیع و معارفه معاون خبر که در شورای مدیران صداوسیمای استان برگزار شد با اشاره به نقش و جایگاه معاونت خبر بر نگاه متعهدانه و حرفه‌ای و رعایت اصول اخلاقی و عدالت رسانه‌ای در تولیدات خبری تاکید کرد.

مدیرکل صداوسیمای استان آذربایجان غربی، بازنمایی صادقانه و حرفه‌ای خدمات نظام، تامین نیاز‌های خبری مخاطبان و حضور موثر و فعال در فضای رسانه‌ای استان را از جمله ماموریت‌های حوزه خبر عنوان کرد.

آقای حجازی فر در ادامه از خدمات و تلاش‌های دکتر مجتبی ابراهیمی معاون قبلی خبر که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است و منشاء خدمات ارزشمند در مراکز صداوسیمای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و مرکز مهاباد بوده‌اند قدردانی کرد و برای وی در سنگر جدید خدمت رسانی به مردم در حوزه وکالت آرزوی موفقیت کرد.

دکتر رسول مهدی نژاد سرپرست جدید معاونت خبر صداوسیمای استان آذربایجان غربی فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارتباطات دانشگاه تهران، رتبه نخست کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما و دوره دکترای جامعه شناسی اقتصاد توسعه دانشگاه تبریز هستند. مقاله علمی پژوهشی وی به عنوان مقاله برتر دانشجویی دانشگاه صداوسیما در سال ۱۳۸۹ انتخاب شده است.

سردبیر ارشد معاونت خبر صداوسیمای استان آذربایجان شرقی به مدت ۱۳ سال، تهیه کننده گفتگوی ویژه خبری، مولف چندین جلد کتاب و مقالات و پژوهش‌های علمی را در کارنامه دارد. کتاب‌های «نقدی بر مدیریت ارتباطات در دنیا»، «تحلیلی بر قاچاق و اقتصاد ایران» و مقالات «رهیافتی برای تدوین الگوی مدیریت رسانه» در دوّمین کنگره‌ی بین المللی علوم انسانی اسلامی و طراحی مدل دورانی نیاز‌های ارتباطی انسان‌ها (RMHCN) در دوّمین همایش بین المللی سواد رسانه‌ای و اطّلاعاتی از جمله دستاورد‌های علمی و پژوهشی وی می‌باشد.

پژوهشگری در معاونت اطّلاعات و برنامه ریزی و مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، کارشناس تحقیقات سیاسی و خبری، کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و مطبوعات، مدیر مسئولی نشریات و تدریس در دوره‌های خبرنگاری مدرن و پیشرفته از دیگر سوابق کاری دکتر رسول مهدی نژاد است.