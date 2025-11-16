پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از کشت پاییزه در سطح ۶۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی نورینژاد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اعلام این خبر گفت: این سطح زیرکشت شامل محصولات متنوعی از جمله گندم، جو، کلزا، سبزیجات، علوفه دامی و سایر محصولات سازگار با شرایط اقلیمی منطقه است.
وی با اشاره به اجرای برنامه الگوی کشت در شهرستان افزود: تنوع بخشی به کشت محصولات پاییزه در راستای بهرهوری بهینه از اراضی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقلیمی انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی خاطرنشان کرد: این مدیریت با نظارت کارشناسی و ارائه خدمات فنی لازم، در راستای دستیابی به حداکثر عملکرد در واحد سطح گام برمیدارد.