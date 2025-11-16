سرشماری پاییزه گونههای شاخص حیات وحش در ایلام
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام از انجام سرشماری گونههای پستانداران شاخص حیات وحش در ایلام خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «علیرضا محمدی» مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام با اشاره به این که ۱۴۳ هزار هکتار از عرصههای استان را مناطق حفاظت شده تشکیل میدهد، اظهار داشت: منطقه حفاظت شده کولگ با ۵۸ هزار هکتار وسعت یکی از مناطقی است که این روزها کار سرشماری گونههای شاخص کل و بز و قوچ و میش در آن انجام میشود.
وی ادامه کرد: هدف از سرشماری سالانه پستانداران شاخص زیستگاههای حیات وحش استان برآورد سالانه جمعیت این گونهها و تدوین برنامههای مدیریت حیات وحش است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام تصریح کرد: برنامه سرشماری گونههای شاخص در استان تا نیمه اول آذر خواهد بود
مناطق حفاظت شده کولک، کبیرکوه، دینارکوه، مانشت، قلارنگ و منطقه شکار ممنوع بینا و بیجار زیر نظر مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان هستندکه جمعیت حیات وحش آنها در حال سرشماری است.