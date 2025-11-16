پخش زنده
عملیات مرمت و استحکامبخشی قلعه تاریخی شهرآباد بافق آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد وبنا بر اعلام روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، عملیات مرمت قلعه تاریخی شهرآباد در شهرستان بافق با هدف استحکامبخشی، ساماندهی جدارهها و مرمت نما آغاز شد.
این قلعه که حدود ۹۰۰ مترمربع مساحت دارد، در شمال شهر بافق و در مجاورت کمربندی قرار گرفته است.
قلعه شهرآباد دارای یک برج با ۱۶ جایگاه تیراندازی و یک سنگانداز بر بالای ورودی اصلی است که نشاندهنده کاربری دفاعی آن در گذشته است. مصالح سازه شامل خشت و گل، سنگ و آجر بوده و بنا با پلان چهارضلعی در یک طبقه طراحی شده است. ورودی قلعه از ضلع جنوبی قابل دسترسی است و سقف فضاها عمدتاً بهصورت ضربی و گهوارهای با قوسهای هلالی اجرا شده است.
پروژه مرمت این بنای ارزشمند با مشارکت فرمانداری بافق و با هدف تثبیت وضعیت موجود و جلوگیری از تخریب بیشتر در حال اجراست. بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات شامل استحکامبخشی، مرمت نما، کاهگل پشتبام، اجرای طاقهای آسیبدیده و بازسازی بخشهایی از نمای داخلی خواهد بود.
قلعه شهرآباد که متعلق به دوره قاجاریه است، در سال ۱۳۸۴ با شماره ۱۵۰۵۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و یکی از ظرفیتهای مهم میراثی منطقه بافق محسوب میشود.