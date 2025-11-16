



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان فسا از کشف یک دستگاه فلزیاب در بازرسی از خودرو پژو ۴۰۵ خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی یگان امداد حین گشت زنی در محور فسا- شیراز به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودرو، یک دستگاه فلزیاب فاقد مجوز به همراه متعلقات آن به ارزش یک میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی در پایان گفت: یک نفر در این رابطه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.