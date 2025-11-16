شهرک ویلایی «پردیس زندگی» در یزد، به عنوان یکی از پروژه‌های شاخص در حوزه ساخت مسکن و با کیفیت در کشور، میزبان جمعی از خبرنگاران ملی بود تا روند اجرایی آن از نزدیک مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این پروژه، با الهام از نیاز جامعه به فضا‌های زیستی باکیفیت، تلاشی برای ارائه پاسخی عملی به دغدغه‌های مطرح شده در خصوص کمبود محیط‌های آرام و امن برای سکونت است.

شهرک پردیس زندگی با ظرفیت ۶ هزار و ۴۵۶ واحد مسکونی نخستین شهرک مسکونی دولتی دارای پروانه تاسیس در کشور است. واحد‌های این شهرک ۲۰۰ متری و همه با سه خواب طراحی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در حاشیه این بازدید با تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، گفت: بر اساس آخرین آمار‌های احصاء شده از سامانه طرح نهضت ملی مسکن، بیش از ۱۶۰ هزار متقاضی در استان یزد ثبت‌نام کرده‌اند که قریب به ۵۰ هزار نفر از این متقاضیان، تأیید نهایی شده‌اند.

به گفته خواجه رضایی تاکنون قریب به ۲۷ هزار واحد در قالب‌های مختلف تعیین تکلیف و تحویل متقاضیان شده است. تعهد استان بر این است که تعداد قابل توجهی که اکثریت تعهد استان باشد، تا پایان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد.