

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو در این دوره از بازی‌ها فردا دوشنبه ۲۶ آبان ماه با برگزاری مسابقات اوزان ۶۳- و ۷۰+ کیلوگرم بانوان، ۶۷- و ۸۲+ کیلوگرم آقایان به پایان می‌رسد که نمایندگان کشورمان در هر چهار وزن به مصاف حریفان خود می‌روند.

در وزن ۶۳- کیلوگرم بانوان فاطمه اسکندرنیا دور نخست باید با «عزیزوا» از ازبکستان پیکار کند و در صورت برتری به دیدار «فتناسی» از قطر می‌رود.

ملیکا میرحسینی سرگروه تیم بانوان ایران در وزن ۷۰+ کیلوگرم در نخستین مبارزه باید با «نور محمد» از قطر مبارزه کند و در صورت برتری برنده ازبکستان و نیجر را پیش رو خواهد داشت.

حامد اصغری در وزن ۶۷- کیلوگرم ابتدا به مصاف «دیوپ» از سنگال می‌رود و در ادامه با برنده اردن و تونس پیکار خواهد کرد.

علی احمدی سرگروه تیم ملی مردان کشورمان در وزن ۸۲+ کیلوگرم در اولین مبارزه باید با «الدوساری» نماینده بحرین مبارزه کند و سپس برنده دیدار مالزی و ترکیه را پیش رو خواهد داشت.

تیم ملی تکواندو در روز نخست توسط ساینا کریمی یک مدال طلا، هستی محمدی و علی خوش روش هم دو برنز کسب کرد.