محمدمهدی شیخ‌صراف‌گفت: ما در پویش تا کتاب تلاش کردیم از فضای کلیشه‌ای رونمایی‌های مرسوم فاصله بگیریم و تجربه‌ای تازه برای مخاطبان رقم بزنیم؛ تجربه‌ای که در آن خود نویسنده رو‌به‌روی مخاطب می‌ایستد، از کتابش می‌گوید و اثرش را در قالب‌هایی خلاقانه زنده می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی شیخ‌صراف، دبیر پویش تا کتاب با تشریح جزئیات دومین دوره این رویداد فرهنگی گفت: هدف ما در این برنامه ارائه الگویی متفاوت از مراسم‌های مرسوم کتابی است؛ به همین دلیل در تا کتاب پنج اثر جدید در یک مراسم واحد، با حضور پدیدآورندگانشان معرفی و رونمایی می‌شوند.

وی افزود: در این رویداد خود نویسنده در زمان کوتاه و مستقیم با مخاطبان صحبت می‌کند و اثرش را از زاویه‌ای که ترجیح می‌دهد معرفی می‌کند. تلاش کرده‌ایم معرفی کتاب فقط یک سخنرانی ساده نباشد؛ بنابراین از قالب‌هایی مانند بریده‌خوانی، اجرای بخش‌هایی از کتاب در قالب تئاتر یک‌نفره و نمایش کلیپ یا مستند مرتبط استفاده می‌کنیم تا مخاطب با تجربه‌ای زنده‌تر روبه‌رو شود.

شیخ‌صراف با اشاره به آثار حاضر در این دوره گفت: کتاب مسافران نوشته خانم بهبودی درباره یکی از چهره‌های فعال در دوران جنگ تحمیلی است. لنگوی آقا محمدخان اثری طنز از دفتر طنز حوزه هنری محسوب می‌شود که حال‌وهوای تاریخی را با طنز درهم آمیخته است. کتاب عطر نوشته محمدعلی جعفری، سفرنامه‌ای است از سفر نویسنده به ایالت بلوچستان پاکستان هم‌زمان با عبور زائران پاکستانی اربعین. روی ماه دی روایت زندگی مادر شهیدان گنجی است که توسط یک نویسنده بوشهری نگاشته شده. همچنین کتاب غلامحسین مصاحب از مجموعه شخصیت‌های مانا، به معرفی این دانشمند و دانشنامه‌نگار برجسته می‌پردازد.

دبیر پویش تا کتاب گفت: این دومین دوره برگزاری این برنامه است و خوشبختانه استقبال خوبی داشته‌ایم. انتشارات در این مراسم‌ها آثار تازه خود را رونمایی می‌کند و نویسندگان فرصت دارند در جشن امضا با مخاطبان دیدار کنند.

شیخ‌صراف با اشاره به برنامه‌های آینده افزود: قصد داریم این رویداد را به‌صورت ماهانه و منظم ادامه دهیم. در کنار آن، برنامه‌های ویژه نیز خواهیم داشت؛ مانند نشست‌های موضوعی از جمله کتاب‌های حوزه فلسطین یا مجموعه‌هایی که می‌توانند در قالب یک بسته جذاب ارائه شوند. از همین حالا همه علاقه‌مندان را به دوره‌های آینده تا کتاب دعوت می‌کنیم.

او در پایان از همراهی مخاطبان و نویسندگان تشکر کرد و گفت: «امیدواریم تا کتاب بتواند حلقه ارتباطی تازه‌ای بین جامعه کتابخوان و پدیدآورندگان آثار ایجاد کند.

تا کنون ده کتاب در پویش تا کتاب رونمایی و معرفی شده است.