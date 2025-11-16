به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این نیروگاه با ظرفیت ۳۰۰ مگاوات در فضایی به مساحت ۷۵۰ هکتار توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود.

مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان در این مراسم گفت: اصفهان در حوزه انرژی خورشیدی رتبه اول کشور را دارد و در بحث خانواده محوری، هوش مصنوعی و گردشگری نیز اتفاقات خوبی در استان رقم خورده است.

سعید محسنی، مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان گفت: در استان اصفهان ۳۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست بهره برداری است که این میزان تا پایان امسال به ۶۰۰ مگاوات می‌رسد.

همچنین مدیر عامل شرکت توسعه انرژی‌های تجدید پذیر خلیج فارس گفت: این طرح ابعاد مهمی دارد که هر یک از آن‌ها پاسخ به یکی از نیاز‌های راهبردی کشور است.

مهدی همدم مومن تامین پایدار برق و تقویت امنیت انرژی، ارتقای بهره وری و نوسازی ساختار تولید انرژی، توسعه اقتصادی و اشتغال زایی پایدار در منطقه و کاهش آلایندگی و گذار به اقتصاد سبز را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.

پیش بینی می‌شود که این نیروگاه تا ۳۰ ماه آینده به بهره برداری رسیده و برق تولیدی آن به شبکه سراسری توزیع برق کشور متصل شود.