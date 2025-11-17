به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در مراسمی با حضور مسئولان مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، مدیرعامل و اعضای موسسه خیریه مردم‌نهاد و جمعی از مدیران حوزه سلامت از اقدام خداپسندانه نصراله‌زاده بانوی نیکوکار گیلانی که چهار میلیارد ریال برای خرید تجهیزات اتاق عمل به این مرکز درمانی هدیه کرده بود قدردانی شد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی رازی گفت: این کمک مالی ارزشمند، زمینه تأمین بخشی از تجهیزات ضروری اتاق عمل جراحی را فراهم ساخته است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش ایمنی بیماران خواهد داشت.