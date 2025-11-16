پخش زنده
مشاور اسبق بنیامین نتانیاهو گفت: تعداد زیادی از صهیونیست ها، به علت اقتصاد خرد خیلی بد فلسطین اشغالی را ترک کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مشاور اسبق نخستوزیر اسرائیل روتی بلوم روز شنبه در مصاحبه با برنامه گویینگ آندرگراوند به بررسی دلایل افزایش خروج اسرائیلیها از اراضی اشغالی پرداخت.
وی در پاسخ به سؤال مجری درباره خروج «۱۲۵،۰۰۰ یهودی بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴» از فلسطین اشغالی، گفت: «کاملاً درست میگویید. بسیاری از اسرائیلیها رفتهاند... بسیاری از اسرائیلیها را میشناسم که رفتهاند و میتوانم بگویم دلیل اصلی، اقتصاد است. چون اسرائیل اقتصاد کلان بسیار قوی و اقتصاد خُرد خیلی بدی دارد.»
این در حالی است که رژیم صهیونیستی میلیاردها دلار کمک بلاعوض از آمریکا و دیگر کشورهای غربی دریافت میکند. مجری برنامه شرایط اقتصادی اسرائیل را با هدر دادن کمکهای آمریکا و «صرف کردن آن برای کُشتن فلسطینیها» مرتبط دانست.
بلوم در ادامه درباره شرایط اسرائیل شرح داد: «مالکیت دولت بیش از حد است، دولت زمینها را مالک است، انحصارها زیاد است، رقابت خیلی کم است سوپرمارکتها با هم تبانی میکنند تا قیمتها را بالا نگه دارند.»