پخش زنده
امروز: -
آموزش و پرورش شهرستان مهاباد برای رسیدن به میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی نیازمند ساخت ۴۰۳ کلاس درس جدید است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ درنشست شورای آموزش وپرورش شهرستان مهاباد اعلام شد برای رسیدن به میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی این شهرستان نیازمند ساخت ۴۰۳ کلاس درس جدید است.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد دراین نشست گفت: ساخت ۴۰۳ کلاس درس جدید در مهاباد مهمترین مصوبه شورای آموزش و پرورش مهاباد بود که بر اساس این مصوبه، علاوه بر اعتبارات دولتی، ازظرفیت مجمع خیران مدرسهساز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی بهره گرفته میشود.
جعفر محمودنژاد اقدمی، مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد هم گفت: با مشارکت مودیان مالیاتی و اجرای طرح نشاندارکردن مالیاتها، بخشی از درآمدهای مالیاتی بهصورت هدفمند به توسعه مدارس اختصاص مییابد.
کریم سلیمانی، مدیرآموزش و پرورش شهرستان مهاباد هم در این نشست به موضوع دانشآموزان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: مقرر شد در قالب طرح شهید محمودوند، این دانشآموزان شناسایی و به چرخه آموزش بازگردانده شوند.
در این نشست همچنین بر جذب سرمایهگذاران جدید برای ساخت و تکمیل مدارس نیمهکاره و همکاری نزدیک دستگاهها برای تسریع در صدور پروانههای ساخت مدارس تأکید شد.
در پایان از تعدادی از خیران مدرسهساز مهاباد و خانم آنیتا بالنور دانشآموز نخبه و برنده جایزه البرز موسوم به نوبل ایرانی و دارنده نشان طلای جشنواره بین المللی نقاشی که یک کتابخانه را از محل فروش جوایز خود به روستاهای بدون کتابخانه تأمین کرده است، تجلیل شد.