

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در پیکار پایانی ساندا بازی های همبستگی اسلامی به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به نشان طلای بازی‌ها دست پیدا کرد.

شفیعی برای کسب نشان طلا، پیش از این رقبایی از قرقیزستان و ترکیه را شکست داده بود.