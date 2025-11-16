پخش زنده
نماینده وزن منهای۵۶ کیلوگرم ووشو بانوان ایران با پیروزی مقابل رقیب مصری به نشان طلای بازیهای همبستگی اسلامی دست پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سارا شفیعی، نماینده وزن ۵۶- کیلوگرم ووشو کشورمان در پیکار پایانی ساندا بازی های همبستگی اسلامی به مصاف شهد عبدالسدک از مصر رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر و امتیاز عالی این ووشوکار را شکست داد و به نشان طلای بازیها دست پیدا کرد.
شفیعی برای کسب نشان طلا، پیش از این رقبایی از قرقیزستان و ترکیه را شکست داده بود.