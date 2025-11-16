پخش زنده
سه نفر از خرده فروشان سابقه دار مواد مخدر شهرستان های همجوار دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصفهان ، فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از دستگیری سه نفر از خردهفروشان سابقهدار مواد مخدر با ۴۰ گرم مواد مخدر شیشه و انواع مواد مخدر خبر داد.
سرهنگ غلامرضا هاشمیزاده فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل اظهار می گوید ؛ در راستای اجرای طرح ارتقای آرامش و امنیت محلهمحور و برابر گزارش های مردمی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر آران و بیدگل با اخذ دستور قضایی موفق به دستگیری این سه متهم سابقهدار شدند.
وی افزود: در چند عملیات منسجم این طرح ، انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی از جمله مقدار ۴۰ گرم شیشه و انواع مواد مخدر که بهصورت ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.