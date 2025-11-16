به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛فرمانده یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان خدابنده گفت: مامورین یگان حفاظت شهرستان در حین گشت و کنترل و پایش مناطق در اراضی بخش افشار (حاشیه رودخانه تالوار)، دو نفر متخلف بومی را در حال شروع به شکار با دو قبضه اسلحه غیرمجاز (متعلق به غیر) مشاهده و دستگیر کردند.

اوجاقلو افزود: از متخلفین دستگیر شده یک قبضه سلاح ته پر تک لول غیر مجاز، یک قبضه سلاح پنج تیر گلنگدنی غیرمجاز به همراه ۵ تیر فشنگ ساچمه‌ای کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه گشت یگان حفاظت شهرستان به صورت مستمر و شبانه روزی در حال گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلفین دستگیر شده با تنظیم صورتجلسه تخلف و طرح شکایت به مراجع قضایی معرفی شدند.