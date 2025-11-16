الزام صنایع به استفاده از پساب به جای آب‌های زیرزمینی

بابایی استاندار با اشاره به ممنوعیت استفاده از آب‌های زیرزمینی و متعارف خطاب به صنایع استان گفت: آب‌های زیرزمینی در حال اتمامه و صنایع بزرگ استان باید از آب پساب استفاده کنند.

قناعت یزدی‌ها نیازمند پاسداری دوباره

حجت الاسلام مدرسی جانشین شورای حوزه‌های علمیه استان در واکنش به برخی زمزمه‌ها برای حذف عبارت قناعت از شهر قنات و قنوت و قناعت با اشاره به اینکه قناعت به معنای مصرف درست و نه ترک دنیاست این نظر را رد کرده است.

حجت الاسلام دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حذف قناعت از شعار یزد شهر قنات قنوت و قناعت را تحریف فرهنگی دانسته و با آن مخالفت کرده است.

راه اندازی موزه فوتبال یزد نیازمند عزم جدی مسئولان و متولیان

تفکری رئیس هیأت فوتبال استان گفت: متأسفانه از زمان اعلام خبر راه اندازی موزه فوتبال در بافت تاریخی، هیچ اقدام عملی برای آغاز این طرح انجام نشده است.

جمعیت سگ‌های ولگرد و بلا صاحب مدیریت می‌شود

با توجه به مشکلات عدیده ناشی از جولان سگ‌های ولگرد درمناطق مختلف از یکسو و برخی مخالفت‌ها با معدوم سازی سگ‌های ولگرد، دیوان عدالت اداری کشور با توجه به قانون وظایف شهرداری‌ها در این زمینه دراستفساریه‌ای از شورای نگهبان قانون اساسی درخواست اعلام نظر نموده

شورای نگهبان هم اعلام کرده مصوبه موجود در خصوص ساماندهی سگ‌های ولگرد و معدوم سازی بدون درد آنها مخالفتی با موازین شرع ندارد.

پایش شبانه صنایع باحضور مسئولان فرمانداری ویژه میبد

در این پایش‌ها وضعیت رعایت قوانین زیست محیطی توسط صنایع این شهرستان به صورت میدانی بررسی شد.