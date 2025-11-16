معاون اجرایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دشمن با تمام توان به میدان آمد، اما ملت ایران با ایستادگی و بصیرت، نقشه آنان را نقش بر آب ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ابوالقاسم چمن در چهاردهمین جشنواره استانی مالک‌اشتر سپاه و بسیج خراسان شمالی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شرایط کنونی گفت: رسانه‌ها باید مراقب باشند ناخواسته خواسته‌های دشمن را بازنشر ندهند.

وی افزود: امروز محور وحدت در کشور، ایران عزیز است و همه ظرفیت‌ها باید حول این محور معنا پیدا کنند.

سردار چمن همچنین ولایت فقیه را نعمتی بزرگ دانست که خداوند پس از دوران ائمه (ع) در اختیار ملت ایران قرار داده است.

معاون اجرایی سپاه پاسداران خاطر نشان کرد: دشمنان ایران را ضعیف پنداشتند و نقش ایمان و معنویت را در محاسبات خود لحاظ نکردند، اما همین امر موجب شکست آنان شد.

سردار چمن در پایان ضمن قدردانی از مردم استان خراسان شمالی، بر انسجام و وحدت میان مردم و مسئولان تأکید کرد و گفت: تحقق ایران قوی نیازمند همدلی و ولایتمداری است.

در پایان این مراسم از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روز تجلیل شد.