خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ اختتامیه جشنواره رسانه‌ای فرامرزی با هدف توسعه ارتباطات منطقه‌ای، ارتقای آگاهی و بازنمایی ظرفیت‌ها و وقایع مرزی، اردیبهشت سال آینده با مشارکت گسترده استان‌های مرزی ایران و عراق برگزار خواهد شد.

این جشنواره با هدف بیان ظرفیت‌ها، افزایش تعاملات رسانه‌ای، تبیین تحولات و وقایع منطقه، آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح فرهنگی جوامع مرزی طراحی شده است.

در این رویداد، استان‌های ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی از ایران و نیز استان‌های دیاله، میسان، واسط، سلیمانیه، اربیل و حلبچه از کشور عراق مشارکت خواهند داشت.

برگزارکنندگان امیدوارند این جشنواره زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های رسانه‌ای، تبادل تجربیات و ارائه روایت‌های مشترک از مسائل و فرصت‌های مناطق مرزی باشد.

گفتنی است نخستین دوره این جشنواره در روز‌های ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به میزبانی استان ایلام برگزار شد و در آن جمعی از فعالان رسانه‌ای استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان از جمهوری اسلامی ایران و استان‌های بصره، میسان، واسط، دیالی، حلبچه، سلیمانیه و اربیل از کشور عراق حضور داشتند.