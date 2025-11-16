ایلام میزبان دومین جشنواره فرا مرزی رسانهها
در نشست هماهنگی جشنواره رسانهای فرا مرزی اعلام شد: استان ایلام برای دومین بار طی یک دهه گذشته میزبان این رویداد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ اختتامیه جشنواره رسانهای فرامرزی با هدف توسعه ارتباطات منطقهای، ارتقای آگاهی و بازنمایی ظرفیتها و وقایع مرزی، اردیبهشت سال آینده با مشارکت گسترده استانهای مرزی ایران و عراق برگزار خواهد شد.
این جشنواره با هدف بیان ظرفیتها، افزایش تعاملات رسانهای، تبیین تحولات و وقایع منطقه، آگاهیبخشی و ارتقای سطح فرهنگی جوامع مرزی طراحی شده است.
در این رویداد، استانهای ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی از ایران و نیز استانهای دیاله، میسان، واسط، سلیمانیه، اربیل و حلبچه از کشور عراق مشارکت خواهند داشت.
برگزارکنندگان امیدوارند این جشنواره زمینهساز تقویت همکاریهای رسانهای، تبادل تجربیات و ارائه روایتهای مشترک از مسائل و فرصتهای مناطق مرزی باشد.
گفتنی است نخستین دوره این جشنواره در روزهای ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به میزبانی استان ایلام برگزار شد و در آن جمعی از فعالان رسانهای استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان از جمهوری اسلامی ایران و استانهای بصره، میسان، واسط، دیالی، حلبچه، سلیمانیه و اربیل از کشور عراق حضور داشتند.