فعالیت زنان هنرمند در بازار و گذر نوذری در چهارشنبه‌ها، بساط هنری پهن می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فعالیت زنان هنرمند در بازار و گذر نوذری با یک و دو بانو شروع شد و با همت آنان اکنون به ۵ نفر رسیده و با ایجاد بازارچه در چهارشنبه‌ها بیش از ۲۰ بانوی هنرمند به گذر مراجعه کرده و بساط هنری پهن می‌کنند.

الهام قبادی که از اولین زنان هنرمند گذر نوذری بازار تاریخی اراک است می‌گوید: زنان با تولید آثار هنری در گذر و یا در خانه هر چهارشنبه دورهم جمع شده و تولیدات خود را عرضه می‌کنند.

در میان زنان هنرمند برخی با نگاه اقتصادی و برخی برای پرکردن اوقات فراغت و تعدادی برای رسیدن به آرامش فعالیت هنری را ادامه می‌دهند.

بازار تاریخی ازاک با داشتن بیش از ۱۰۰۰ حجره و اتاق تاریخی و به سبک سنتی فرصتی برای حضور گروه‌های هنری و کاری برای رونق تولید و اشتغال است.