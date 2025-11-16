پخش زنده
فعالیت زنان هنرمند در بازار و گذر نوذری در چهارشنبهها، بساط هنری پهن میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فعالیت زنان هنرمند در بازار و گذر نوذری با یک و دو بانو شروع شد و با همت آنان اکنون به ۵ نفر رسیده و با ایجاد بازارچه در چهارشنبهها بیش از ۲۰ بانوی هنرمند به گذر مراجعه کرده و بساط هنری پهن میکنند.
الهام قبادی که از اولین زنان هنرمند گذر نوذری بازار تاریخی اراک است میگوید: زنان با تولید آثار هنری در گذر و یا در خانه هر چهارشنبه دورهم جمع شده و تولیدات خود را عرضه میکنند.
در میان زنان هنرمند برخی با نگاه اقتصادی و برخی برای پرکردن اوقات فراغت و تعدادی برای رسیدن به آرامش فعالیت هنری را ادامه میدهند.
بازار تاریخی ازاک با داشتن بیش از ۱۰۰۰ حجره و اتاق تاریخی و به سبک سنتی فرصتی برای حضور گروههای هنری و کاری برای رونق تولید و اشتغال است.