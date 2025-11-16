به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین بازی هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران امروز (یکشنبه) در سالن خالی از تماشاگر امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد. در این بازی بهشتی‌سازه میزبان با حساب ۲ بر یک نتیجه را به میهمان خود پالایش نفت اصفهان واگذار کرد.

با نظر کادرفنی بهشتی‌سازه، علی رحیمی، کامبیز گمرکی، حمیدرضا زیدآبادی‌نژاد، حمید مرادیان و عادل خسروی وارد زمین شدند.

همچنین شاگردان مهرداد جابری در تیم پالایش نفت اصفهان با ترکیب اولیه عباس علیپور، بهنام فکور، علی شیری، محمد یقینلو و امیرحسین تاجیک شروع کننده بازی بودند.

پالایش نفت با این نتیجه در مکان پنجم جدول ۲۱ امتیازی شد و بهشتی سازه هم با ۱۲ امتیاز جایگاه یازدهم را در اختیار دارد.